ЦБ ожидает замедление годовой инфляции до 4% к началу 2022 года

Замедление годовой инфляции в России может задержаться до начала 2022 года. Об этом сообщается в февральском бюллетене ЦБ «Динамика потребительских цен».
По информации регулятора, в феврале 2021 продолжилось повышение годовой инфляции, которая составила 5,67%.
«Дальнейшая траектория инфляции будет определяться сроками исчерпания действия проинфляционных факторов и снижения инфляционных ожиданий. Замедление годовой инфляции до 4% может задержаться до начала 2022 года. В дальнейшем с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция будет сохраняться вблизи 4%», — сообщается в бюллетене ЦБ.
Как сообщал УрБК, ранее в Банке России прогнозировали снижение инфляции до диапазона 3,5-4,0% к концу 2021 года.
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