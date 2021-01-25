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Директора екатеринбургской строительной компании «СМУ-3» Илью Полищука признали банкротом

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2021. Арбитражный суд Свердловской области признал банкротом индивидуального предпринимателя Илью Полищука и ввел процедуру реализации имущества сроком на шесть месяцев (до 3 сентября 2021 года).

«Должник является директором юридических лиц: ООО «ОФОРТ-К», АО «СМУ-3», ООО «Транспорт Трейд», ООО «СМУ-3 Строй», ООО УК «СМУ-3», ООО «СнабСМУ-3». У должника выявлено недвижимое имущество ориентировочной стоимостью 25 млн 610 тыс. 222 руб. 60 коп.», — говорится в материалах дела.

Отметим, что компания «СМУ-3» является застройщиком екатеринбургских ЖК «Панорама», «Вивальди», «Да Винчи».

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