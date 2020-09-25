ММК внедрил систему «Навигатор Безопасности» для фиксации нарушений охраны труда

УрБК, Магнитогорск, 12.03.2021. С января этого года в ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) внедрен «Навигатор Безопасности» — автоматизированная система на базе мобильного приложения, предназначенная для фиксации опасных действий/условий на промышленной площадке и контроля за их своевременным устранением.



Как сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК», внедрение данной инновации в сфере охраны труда и промышленной безопасности позволит снизить риск травматизма и поможет обеспечению безопасных условий труда на рабочих местах



«Навигатор Безопасности» позволяет проводить мониторинг производственных структурных подразделений с использованием персональных данных. Руководитель структурного подразделения четыре дня в неделю обходит цех, фиксируя выявленные опасные условия в мобильном приложении, — все выявленные нарушения отображаются в «Навигаторе Безопасности» у руководителей участков, на которых был проведен мониторинг. Те, в свою очередь, оперативно устраняют все выявленные опасные условия в установленные руководителем сроки, объясняют принцип работы автоматизированной системы в Управлении информации и общественных связей ПАО «ММК».



С помощью мобильного приложения можно также провести поведенческий аудит безопасности (ПАБ) — зафиксировать опасное поведение работника или нарушения требований охраны труда, выявить коренные причины опасных действий, осуществить сбор предложений от сотрудников для обеспечения безопасного выполнения работ.



«Обеспечение безопасной производственной среды — один из главных наших приоритетов. В 2020 году мы утвердили новую редакцию Политики в области промышленной безопасности и охраны труда в соответствии с программой внедрения требований международного стандарта ISO 45001:2018. В данной сфере мы стремимся к достижению нулевого травматизма, завоеванию лидирующих позиций среди металлургических компаний по ключевым показателям в области промышленной безопасности и охраны труда, повышению культуры производства и личной приверженности персонала соблюдению требований промышленной безопасности и охраны труда», — отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.



Внедрение новой системы уже принесло результаты для компании — только с начала года было выявлено и устранено более 3 тыс. опасных условий, которые могли привести к травмам. От работников подразделений поступило 2 тыс. 616 предложений, 2 тыс. 094 из которых реализовано.



Для оценки вовлеченности руководителей в обеспечение промышленной безопасности и охраны труда мобильное приложение «Навигатор Безопасности» составляет их рейтинг, в котором применяется балльная система, уточняют в ПАО «ММК».