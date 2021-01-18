Жительница Каменска-Уральского отсудила у «Пятерочки» более 100 тыс. рублей за травмирование из-за падения на крыльце магазина

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2021. Свердловский областной суд оставил без изменений решение Красногорского районного суда Каменска-Уральского о выплате магазином «Пятерочка» более 100 тыс. руб. женщине, пострадавшей в результате падения на скользком крыльце торговой точки.
Как сообщает пресс-служба облсуда, 31 декабря 2019 года женщина посетила магазин «Пятерочка» (ООО «Агроторг») в Каменске-Уральском. Выходя из него, она поскользнулась на крыльце и упала, повредив при этом ногу. Врачи диагностировали закрытый перелом наружной и внутренней лодыжек левой голени и подвывих стопы.
После этого пострадавшая обратилась с гражданским иском к ООО «Агроторг» в Красногорский районный суд Каменска-Уральского. В нем она указала, что упала из-за ненадлежащего исполнения ответчиком обязанностей по обеспечению безопасности здания магазина для покупателей, и просила взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 1 млн руб., расходы на оплату услуг представителя (30 тыс. руб.) и расходы по оплате госпошлины.
Суд первой инстанции частично удовлетворил исковые требования женщины. С ответчика взыскали 100 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда, 30 тыс. руб. на оплату услуг представителя и расходы по оплате госпошлины.
Однако ООО «Агроторг» не согласилось с таким решением и подало апелляционную жалобу в Свердловский областной суд.
В итоге судебная коллегия по гражданским делам облсуда, рассмотрев материалы дела, оставила решение нижестоящей инстанции без изменений. Решение вступило в законную силу.
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