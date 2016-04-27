В Свердловской области завершено банкротство банка «ВЕФК-Урал»

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2021. Арбитражный суд Свердловской области завершил конкурсное производство в ЗАО «Банк Восточно-Европейской финансовой корпорации — Урал» («ВЕФК-Урал»), начатое в марте 2009 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по страхованию вкладов (АСВ).



За время процедуры банкротства срок конкурсного производства продлевался судом 23 раза, кредиторам выплачено более 900 млн руб. Общий объем кредиторской задолженности банка составил более 1,1 млрд руб.



Конкурсный управляющий в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ) направил в ЦБ документы для ликвидации юрлица банка.



Как сообщал УрБК, банк «ВЕФК-Урал» был зарегистрирован в 1992 году. Кредитное учреждение создавалось в рамках Восточно-Европейской финансовой корпорации Александра Гительсона. Всего в холдинг входило 9 региональных коммерческих банков.



Кредитно-финансовая организация испытывала серьезные проблемы с ликвидностью. В 2009 году у банка была отозвана лицензия в связи с неспособностью «ВЕФК-Урал» удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам. Банкротство банка повлекло за собой возбуждение нескольких уголовных дел, в том числе и в отношении главы свердловского ПФР Сергея Дубинкина. В начале 2009 года на счетах банка «ВЕФК-Урал» остался заморожен почти 1 млрд руб., предназначенный для выплаты пенсий.