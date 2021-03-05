ФАС зафиксировала снижение стоимости всех видов топлива на АЗС в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2021. Средняя розничная стоимость сжиженного углеводородного газа на АЗС в Свердловской области за неделю с 1 по 7 марта 2021 снизилась на 37 коп. по сравнению с показателями, зафиксированными неделей ранее, и составила 23,15 руб.



Как сообщает пресс-служба регионального УФАС, цена на дизельное топливо также снизилась. Так, его стоимость стала меньше на 22 коп. и составила 49,73 руб.



Цена на бензин марки АИ-92 (93) сократилась на 13 коп., до 43,30 руб. Стоимость бензина марки АИ-95 также снизилась — на 30 коп., до 46,31 руб.