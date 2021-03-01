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На Среднем Урале третью неделю подряд дорожает морковь

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2021. С 1 по 9 марта 2021 года в Свердловской области средние потребительские цены на морковь выросли на 2,39% (до 42,02 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.

Отметим, что морковь на Среднем Урале дорожает третью неделю подряд. Так, с 15 по 24 февраля ее стоимость выросла на 3,48% (до 41,03 руб. за кг), а с 8 по 15 февраля — на 3,01%, до 39,65 руб. за кг. Помимо этого, цена моркови за год увеличилась на 38,56%, до 41,03 руб. за кг.

Помимо этого, выросли цены на картофель (на 2,13%, до 33,04 руб. за кг), вареную колбасу (на 2,05%, до 451,46 руб. за кг), сливочное масло (на 1,99%, до 653,19 руб. за кг), а также на пшеничную муку (на 1,61%, до 44,87 руб. за кг).

В то же время, согласно данным ведомства, за неделю снизились цены на свежие огурцы (на 8,61%, до 173,51 руб. за кг), мясные консервы для детского питания (на 2,29%, до 745,61 руб. за кг), сметану (на 1,65%, до 234,41 руб. за кг), карамель (на 1,63%, до 232,37 руб. за кг), свежие помидоры (на 1,4%, до 187,70 руб. за кг).

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