Екатеринбургские предприятия с марта прошлого года изготовили 1,5 млн единиц средств индивидуальной защиты

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2021. Екатеринбургские предприятия с марта 2020 года изготовили 1,5 млн единиц средств индивидуальной защиты. Об этом рассказала председатель комитета по товарному рынку администрации города Наталья Фирстова в ходе заседания бизнес-совета руководителей предприятий легкой и текстильной промышленности муниципалитета.



По ее словам, на сегодняшний день в Екатеринбурге насчитывается 65 предприятий легкой и текстильной промышленности, в том числе два крупных. Причем треть произведенной ими продукции реализуется в различных регионах России, остальное — в столице Урала и на территории Свердловской области.



«За 9 месяцев минувшего года предприятиями отрасли было отгружено продукции на 3 млрд 400 млн руб.», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Екатеринбурга.