ЦБ ожидает замедление годовой инфляции до 4% к началу 2022 года

УрБК, Москва, 12.03.2021. Замедление годовой инфляции в России может задержаться до начала 2022 года. Об этом сообщается в февральском бюллетене ЦБ «Динамика потребительских цен».



По информации регулятора, в феврале 2021 продолжилось повышение годовой инфляции, которая составила 5,67%.



«Дальнейшая траектория инфляции будет определяться сроками исчерпания действия проинфляционных факторов и снижения инфляционных ожиданий. Замедление годовой инфляции до 4% может задержаться до начала 2022 года. В дальнейшем с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция будет сохраняться вблизи 4%», — сообщается в бюллетене ЦБ.



Как сообщал УрБК, ранее в Банке России прогнозировали снижение инфляции до диапазона 3,5-4,0% к концу 2021 года.