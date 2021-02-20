Средняя стоимость авиабилета из Москвы в Екатеринбург снизилась на 22%

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2021. Средняя стоимость авиабилета по маршруту Екатеринбург — Москва (в одну сторону) в ...

Средняя стоимость авиабилета из Екатеринбурга в Москву за год снизилась на 33%

Цены на авиаперелеты из Екатеринбурга по России подешевели на 14% в 2020 году

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2021. Средняя цена на авиабилеты из Екатеринбурга по внутренним направлениям в 2020 году ...