Средняя стоимость авиабилета из Москвы в Екатеринбург снизилась на 22%

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2021. Стоимость авиабилетов из Москвы в Екатеринбург в 2021 году снизилась на 22% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщают в аналитическом центре сервиса поездок и путешествий Туту.ру.
В исследовании анализировались билеты, оформленные для вылета по России в одну сторону с 1 марта по 30 апреля.
Так, средний чек за авиаперелет в одну сторону из Москвы в Екатеринбург снизился с 4 тыс. 737 руб. в 2019 году до 3 тыс. 676 руб. в 2021 году.
В среднем по России стоимость билетов в одну сторону по внутренним направлениям в марте-апреле 2021 года (по билетам, оформленным к 5 марта) составляет 6 тыс. 628 руб. В 2019 году — 6 тыс. 668 руб.
По мнению аналитиков Туту.ру, это говорит о постепенном восстановлении цен на авиабилеты по России.
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