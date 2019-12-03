Свердловский Роспотребнадзор выявил нарушения санитарных норм почти в 40% проверенных объектов общественного питания

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2021. За 2020 год Управление Роспотребнадзора по Свердловской области провело контрольно-надзорные мероприятия в отношении 1 тыс. 555 объектов общественного питания. Из них в 600, или 39%, были обнаружены нарушения требований действующего законодательства.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в числе наиболее распространенных нарушений — закуп сырья без документов, подтверждающих качество и безопасность продукции; отсутствие сопроводительных документов, подтверждающих соответствие продукции, реализуемой вне предприятия; несоблюдение сроков годности и условий хранения, сырья, пищевых продуктов и готовой кулинарной продукции; несоблюдение режимов мойки и дезинфекции инвентаря, оборудования и помещений и другие.
Отмечается, что за прошлый год по результатам проведенных проверок в отношении предприятий общественного питания составлено 799 протоколов об административном правонарушении. Сумма штрафов составила 7 млн 327 тыс. 900 руб.
Помимо этого, суды по материалам надзорного ведомства вынесли 64 решения о приостановлении деятельности объектов общественного питания
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