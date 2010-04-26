В Екатеринбурге состоялось первое заседание обновленной Общественной палаты

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2021. В Екатеринбурге состоялось первое заседание Общественной палаты (ОП) муниципалитета в обновленном составе.



Открыл заседание ОП глава Екатеринбурга Алексей Орлов. По словам градоначальника, с заявлениями о включении в состав нового созыва ОП к нему обратились более 120 желающих. Он, в свою очередь, предложил привлекать к работе всех, кто не вошел в ее состав, используя их опыт и идеи.



В ходе заседания члены палаты избрали председателя и его заместителей. Главой был избран ректор Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Яков Силин. За него проголосовало большинство членов палаты.



Заместителями председателя ОП избраны глава НПО автоматики Андрей Мисюра, руководитель девелоперских проектов «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин и руководитель Свердловского областного благотворительного фонда Сергей Черкасов.



На заседании были утверждены пять профильных комиссий, в составе которых будут работать общественники: по строительству и развитию транспорта, по развитию современной экономики города, по развитию местного самоуправления, по развитию социальной сферы, по развитию комфортной городской среды.