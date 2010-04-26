В Екатеринбурге состоялось первое заседание обновленной Общественной палаты

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2021. В Екатеринбурге состоялось первое заседание Общественной палаты (ОП) муниципалитета в обновленном составе.
Открыл заседание ОП глава Екатеринбурга Алексей Орлов. По словам градоначальника, с заявлениями о включении в состав нового созыва ОП к нему обратились более 120 желающих. Он, в свою очередь, предложил привлекать к работе всех, кто не вошел в ее состав, используя их опыт и идеи.
В ходе заседания члены палаты избрали председателя и его заместителей. Главой был избран ректор Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Яков Силин. За него проголосовало большинство членов палаты.
Заместителями председателя ОП избраны глава НПО автоматики Андрей Мисюра, руководитель девелоперских проектов «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин и руководитель Свердловского областного благотворительного фонда Сергей Черкасов.
На заседании были утверждены пять профильных комиссий, в составе которых будут работать общественники: по строительству и развитию транспорта, по развитию современной экономики города, по развитию местного самоуправления, по развитию социальной сферы, по развитию комфортной городской среды.
УрБК, Челябинск, 26.04.2010. 27 апреля губернатор Челябинской области Михаил Юревич примет участие в первом пленарном ...05.03.2015 Общественная палата Екатеринбурга утвердила состав профильных комиссий
УрБК, Екатеринбург, 05.03.2015. В Екатеринбурге состоялось первое рабочее заседание Общественной палаты города нового ...27.04.2010 Председателем Общественной палаты Челябинской области избран Вячеслав Скворцов
УрБК, Челябинск, 27.04.2010. Члены Общественной палаты Челябинской области на сегодняшнем заседании единогласно избрали ...05.03.2015 Коротко о событиях дня
В 11.00 в пресс-центре агентства «Интерфакс-Урал» состоится пресс-конференция на тему: «Нестабильность в экономике ...30.01.2015 Завершено формирование Общественной палаты Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 30.01.2015. Завершено формирование Общественной палаты Екатеринбурга. Собрание по выборам последней ...