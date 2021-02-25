Правительство РФ направит 2 млрд рублей на третий этап программы туристического кешбэка

УрБК, Москва, 11.03.2021. Российские власти планируют выделить 2 млрд руб. на новый этап программы туристического кешбэка. Об этом в ходе заседания правительства РФ рассказал глава кабмина Михаил Мишустин.



«Сегодня выделим 2 млрд руб. на продолжение программы, ее новый этап начнем уже в марте этого года, чтобы сейчас, когда приближается сезон отпусков, люди смогли заранее бронировать поездки по доступной цене», — заявил М. Мишустин (цитата по «Прайму»).



Напомним, что первые два этапа программы туристического кешбэка прошли с 21 по 28 августа и с 15 октября по 5 декабря 2020 года. За это время россияне купили туры на общую сумму 6,5 млрд руб. После этого им вернули около 1 млрд руб.



Третий этап запланирован на март-апрель 2021 года. Туристический продукт можно будет запланировать до июня.



Напомним, что по итогам предыдущих двух этапов программы туроператоры не зафиксировали всплеска интереса туристов к Свердловской области.