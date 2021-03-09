Реновация в Екатеринбурге начнется с микрорайонов Уралмаш, Эльмаш и Вторчермет. Об этом в ходе круглого стола рассказал заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Максим Пучков.
«В Екатеринбурге реновация начнется с территорий, где много ветхого жилья и деревянных бараков. В первую очередь речь идет о районах Уралмаш, Вторчермет, Эльмаш», — заявил М. Пучков.
По его словам, первые площадки для реновации в Екатеринбурге назовут к 1 апреля.
Ранее стало известно, что комитет по строительству и развитию инфраструктуры Заксобрания Свердловской области рекомендовал региональному парламенту принять проект закона о комплексном развитии территорий (КРТ).
Эксперты прогнозируют опережающий рост цен на квартиры в зоне территорий комплексного развития ...Сегодня, 14:23 Реновация в Екатеринбурге начнется с микрорайонов Уралмаш, Эльмаш и Вторчермет
УрБК, Екатеринбург, 11.03.2021. Реновация в Екатеринбурге начнется с микрорайонов Уралмаш, Эльмаш и Вторчермет. Об этом ...09.03.2021 Комитет свердловского Заксобрания одобрил законопроект о комплексном развитии территорий
УрБК, Екатеринбург, 09.03.2021. Комитет по строительству и развитию инфраструктуры Заксобрания Свердловской области ...28.12.2020 Аркадий Чернецкий высказался за проведение реновации в Екатеринбурге на условиях государственно-частного партнерства
УрБК, Екатеринбург, 28.12.2020. Бывший глава Екатеринбурга, член Совета Федерации Аркадий Чернецкий высказался за ...19.06.2012 ОАО «ЕЭСК»: электроснабжение Уралмаша и Эльмаша будет восстановлено в течение часа
УрБК, Екатеринбург, 19.06.2012. Энергетики филиала «Свердловэнерго» и ОАО «ЕЭСК» восстановят электроснабжение ...