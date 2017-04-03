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УБРиР тестирует проект «Безбумажный офис» для цифрового взаимодействия с клиентами

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2021. Уральский банк реконструкции и развития (ПАО КБ «УБРиР») в тестовом режиме запустил проект «Безбумажный офис», внедрение которого позволит пользоваться услугами банка без подписания кипы бумажных документов. Договоры на обслуживание можно будет подтверждать электронной подписью в приложении.

Как сообщает пресс-служба кредитной организации, в тестовом режиме проект работает в шести отделениях УБРиР в Екатеринбурге.

Клиенты могут получить электронную подпись (ЭП) и в специальном мобильном приложении использовать ее для подтверждения своего желания воспользоваться услугой банка. На сегодняшний день таким образом можно оформить дебетовую карту, в перспективе — потребительские кредиты, ипотеку, вклад.

По словам управляющего директора центра развития бизнеса в цифровых каналах УБРиР Дениса Тура, банк тестирует возможность полного отказа от бумажного документооборота.

«Так мы не только сокращаем расходы на печать, на архивирование, но и заботимся об окружающей среде. Проект действует несколько недель, пока выдано около двух десятков дебетовых карт с помощью электронной подписи. Мы находим и исправляем ошибки, хотим охватить половину офисного трафика. Если пилот оправдает наши ожидания, планируем распространить его на всю офисную сеть», — поясняет Д. Тур.

В случае удачного тестирования проекта «Безбумажный офис» использовать электронную подпись можно будет в мобильном банке УБРиР. Там же будет проходить весь документооборот с банком.

«У электронной подписи много плюсов. Все документы клиента будут храниться в приложении и не потеряются: возник вопрос по тарифу — открыл, посмотрел. Там же можно будет подписать новые договоры на обслуживание, на продление действующего вклада или карты. Не нужно будет ходить в офис банка, а совершать все операции онлайн», — добавил Д. Тур.

«Безбумажный офис» — совместный проект УБРиР и компаний Abanking и SafeTech, запущенный в рамках корпоративного акселератора.

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