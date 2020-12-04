Дефицит бюджета РФ по итогам января-февраля 2021 года составил 645,05 млрд рублей

УрБК, Москва, 11.03.2021. Дефицит бюджета РФ по итогам первых двух месяцев 2021 года составил 645,05 млрд руб., следует из отчета Минфина.



Разрыв между доходами и расходами федеральной казны значительно возрос в феврале 2021 года, составив 589,07 млрд руб. В январе 2021 года эта сумма составила 56 млрд руб.



Общий объем доходов страны с начала 2021 года составил 2 трлн 755 млрд руб., расходов — 3,4 трлн руб.