Жилой комплекс «Атомстройкомплекса» в Екатеринбурге признан одной из лучших новостроек России

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2021. Жилой комплекс «Атомстройкомплекса» в Екатеринбурге «Live. Живой квартал» вошел в тройку лучших новостроек России, сообщает пресс-служба застройщика.



Федеральный конкурс среди новых жилых комплексов был организован порталом «Единый ресурс застройщиков». Оценка каждого объекта проводилась по целому ряду критериев. В их число вошли транспортная доступность, обеспеченность социальной инфраструктурой, архитектура, дворовые пространства и многое другое. Большинство параметров для оценки жилых комплексов заимствованы из Стандарта комплексного развития территорий, разработанного Минстроем и «ДОМ.РФ».







По итогам опроса «Live. Живой квартал», возводимый в микрорайоне «Юг Центра» уральской столицы, был признан победителем в нескольких номинациях.



«Комплекс расположен в микрорайоне, пограничном с центром города, в шаговой доступности — хорошие школы, городские парки, метро, а также деловая и культурная активность. С завершением строительства комплекса микрорайон пополнится новыми объектами торговли и сферы услуг, расположенными на первых этажах и формирующими комфортный уличный фронт, а также получит новую современную прогулочную зону. Ранее на месте комплекса «Live. Живой квартал» находился частный сектор — для современного развития этой перспективной территории и вовлечения ее в городской оборот мы расселили 12 двухблочных домов», — пояснил коммерческий директор компании «Атомстройкомплекс» Данил Кузнецов.







Он отметил, что особенностями флагманского проекта компании станут инженерные, планировочные и сервисные решения, которые должны настроить между собственниками добрососедские отношения и способствовать созданию комфортной соседской среды.



К примеру, в «Live. Живой квартал» запланировано открытие соседского центра — площадки в составе дома, где жильцы могут самостоятельно организовывать досуговые и образовательные мероприятия, а также фитнес-клуба и игровой комнаты, где можно будет поиграть в пинг-понг или настольный хоккей. Данные проекты реализуются в рамках концепта «Атомстройкомплекса» «Соседи».



Это дополнение позволяет собственникам при выборе квартиры на сайте застройщика узнать также о своих соседях. Предоставляется возможность прочитать о составе семьи, возрасте, профессиях и увлечениях ее членов. Такой подход позволяет новоселам еще до заселения узнать, кто будет жить в доме, и подобрать для себя квартиру не только исходя из ее планировки.



Напомним, что «Атомстройкомплекс» — один из лидеров строительного рынка Екатеринбурга, осуществляющий полный цикл работ от производства строительных материалов до проектирования и строительства, что позволяет компании контролировать все этапы реализации проекта. За 25 лет компания заработала репутацию эксперта по строительству, надежного и передового партнера в реализации государственных задач.



Фотографии предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»