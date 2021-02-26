Работодатели остались без выбора

На рынке труда Свердловской области по итогам 2020 года на фоне пандемии появилось несколько новых трендов, с которыми эксперты не сталкивались в прежние кризисы. Впервые за последние 20 лет массовые увольнения в регионе были зафиксированы в сфере торговли, а также в малом и среднем бизнесе. Также аналитики зафиксировали слишком низкую активность самих соискателей в кризисный период. Еще одной тенденцией стал массовый выход из «тени» жителей региона, которые прежде не имели официального трудового статуса.



Напомним, что ситуация на рынке труда Свердловской области стала стремительно ухудшаться весной 2020 года после начала пандемии COVID-19. С апреля по сентябрь число безработных в регионе выросло более чем в пять раз — с 22,7 тыс. до 120,2 тыс. человек. После этого волна пошла на спад — к декабрю 2020 года на Среднем Урале было зарегистрировано 114,2 тыс. безработных. По состоянию на 11 марта 2021 года численность жителей региона, находящихся на бирже труда, составила 83 тыс. 189 человек.







Как следует из данных департамента по труду и занятости региона, число безработных росло в основном из-за высвобождения людей из сферы торговли и ремонта автотранспорта. За 2020 год среднесписочная численность работников сократилась на 14 тыс. 855 человек.



На втором месте — обрабатывающее производство, в котором задействован малый и средний бизнес. В этой сфере численность работников в 2020 году сократилась на 5 тыс. 629 человек. В гостиничном бизнесе и общепите численность работников уменьшилась на 4 тыс. 371 человека. Еще на 3 тыс. 022 сократилось количество сотрудников в сфере по операциям с движимым имуществом. Как видно, в список попали отрасли, которые оказались в простое в период жестких ограничительных мер, введенных в конце марта 2020 года.







«В отличие от кризиса 2008 года, мы не видели массовых увольнений с предприятий. Крупный бизнес в этом плане держится», — рассказал 11 марта 2021 года на пресс-конференции глава департамента по труду и занятости Свердловской области Дмитрий Антонов.



Руководитель пресс-службы портала hh.ru Урал Анна Осипова в своем докладе также заметила, что в отличие от кризисов 2008, 2014-2015 годов в России не наблюдалось очевидной угрозы для моногородов и промышленности.



Одной из немногих отраслей, в которых сохранялась стабильность, стало строительство. Этот тезис подтвердила руководитель HR-группы компании Брусника Алена Овчинникова.



«В прошлом году наши стройки практически не останавливались. Остановка коснулась только Московской области. Там строительство пришлось приостановить на один месяц. В связи с чем наблюдалось движение рабочих кадров по территории России. Как только Москва встала на локдаун, все рабочие бригады двинулись в регионы», — сказала А. Овчинникова.







Руководитель департамента по труду и занятости населения региона, в свою очередь, отметил еще одну тенденцию на рынке труда. Если до начала кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, разрыв между официально зарегистрированным количеством безработных и гражданами, не оформившими свой статус, составлял 40 тыс. человек, то к концу 2020 года эта разница сократилась практически до ноля. Как полагает Д. Антонов, это произошло из-за сокращения «теневых» работников, которые на фоне кризиса вынуждены были обратиться в службы занятости.



Впрочем, как ранее писал УрБК, тенденция к росту и снижению безработицы совпала по времени со сроком действия программы по выплатам повышенной суммы пособий. Осенью 2020 года в РФ свернули практически все меры господдержки рынка труда. Многие свердловские безработные потеряли право на повышенные выплаты, поэтому у них пропал стимул состоять на учете в службах занятости. Сейчас они постепенно трудоустраиваются.



Ввиду специфики «коронакризиса», когда предприятия останавливались избирательно, а не вследствие экономических процессов, изменилось поведение самих соискателей. Руководитель пресс-службы hh.ru отметила, в частности, нетипичное для кризиса снижение активности соискателей.



«Соискатели опасались выходить на рынок труда. Те, у кого была работа, не спешили ее менять. По отзывам самих компаний-работодателей, заметно снизилась текучесть кадров», — пояснила Анна Осипова.



Впрочем, такое поведение объясняется просто — выбирать жителям Свердловской области по вакансиям было не из чего, особенно в период жестких ограничений и, как следствие, полной неопределенности в бизнес-среде.



«По нашим данным, количество вакансий за 2020 год выросло на 14%. Это умеренный рост. Мы полагаем, что если бы не было локдауна, то рост был бы более интенсивный. К примеру, мы видим, что в феврале 2021 года число вакансий выросло на 42% в сравнении с февралем прошлого года», — сказала представитель hh.ru.



Как полагают эксперты, в ближайший год рынок труда будет восстанавливаться быстрыми темпами ввиду снятия большинства ограничений. К примеру, Брусника планирует нарастить штат почти в два раза — с текущих 1,3 тыс. человек (из которых 1,1 тыс. — это рабочие), до 2 тыс. 230 к концу 2021 года.



В то же время в связи с быстрым восстановлением деятельности компаний в отдельных отраслях возникла проблема невосполнимого дефицита кадров. К примеру, по данным hh.ru, в производстве на одну вакансию в Свердловской области приходится 1,9 резюме. В продажах на одну вакансию приходится 1,6 резюме. Проще говоря, компаниям стало не из кого выбирать новых сотрудников. Одна из причин сложившегося тренда — несоответствие уровня предлагаемой зарплаты ожиданиям соискателя.



Отдельные сферы, такие как гостиничный бизнес и общепит, не могут вернуть проверенные кадры из-за неуверенности персонала в завтрашнем дне.



Изображения предоставлены департаментом по труду и занятости Свердловской области