Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 1 тыс. 360 человек

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2021. По состоянию на 11 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 83 тыс. 189 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 10 марта число безработных составляло 84 тыс. 549 человек. Таким образом, за последние сутки показатель сократился на 1 тыс. 360 человек.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 3,92%.
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