Официальный курс доллара США снизился на 54 коп., евро — на 20 коп.

УрБК, Москва, 11.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 марта 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 53,97 коп., до 73,49 руб., курс евро — на 20,02 коп., до 87,75 руб.