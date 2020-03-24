Число выданных в Свердловской области листов нетрудоспособности выросло на 30% из-за пандемии COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2021. В 2020 году в Свердловской области было оформлено более 2 млн листов временной нетрудоспособности, что на 30% превышает число больничных, оформленных в 2019 году. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщила управляющий региональным отделением Фонда социального страхования РФ Елена Альшиц.
По ее словам, в 2019 году на Среднем Урале было оформлено 1 млн 770 тыс. листов временной нетрудоспособности.
«Пандемия коронавируса в принципе увеличила расходы по временной нетрудоспособности, поскольку люди стали больше оформлять листов нетрудоспособности. Более 70% из них были оформлены в электронном виде», — рассказала Е. Альшиц.
По информации на 11 марта в Свердловской области перешли на электронный документооборот при оформлении листов нетрудоспособности 26 тыс. 780 страхователей.
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