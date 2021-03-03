Екатеринбург готовится принять 150 тыс. гостей и 12 тыс. спортсменов на Всемирных летних студенческих играх в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2021. В 2023 году Всемирные летние студенческие игры в Екатеринбурге смогут посетить порядка 150 тыс. гостей и 12 тыс. спортсменов. Об этом в эфире телекомпании «41 канал» сообщил заместитель главы муниципалитета по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрей Корюков.



По его словам, проведение Всемирных летних студенческих игр и празднование 300-летия Екатеринбурга позволит в дальнейшем развивать в том числе сферу гостеприимства: туристический бизнес, гостиницы, кофейни, рестораны.



«На сегодняшний день мы строим 41 объект, из них 31 спортивное сооружение. Все они в дальнейшем будут активно использоваться», — рассказал А. Корюков.



Также А. Корюков уточнил, что дальнейшее использование объектов, необходимых для проведения крупных международных событий, активно обсуждается и планируется заранее. В качестве примера он привел стадион «Екатеринбург Арена», который после реконструкции к ЧМ-2018 вошел в 100 самых интересных проектов мирового уровня, и на сегодняшний день там функционируют три спортивные площадки.



Всемирные студенческие игры пройдут в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа подразумевает проведение состязаний по 18 видам спорта, в ходе которых будет разыграно 246 комплектов медалей.