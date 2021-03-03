УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 15:03

Екатеринбург готовится принять 150 тыс. гостей и 12 тыс. спортсменов на Всемирных летних студенческих играх в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2021. В 2023 году Всемирные летние студенческие игры в Екатеринбурге смогут посетить порядка 150 тыс. гостей и 12 тыс. спортсменов. Об этом в эфире телекомпании «41 канал» сообщил заместитель главы муниципалитета по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрей Корюков.

По его словам, проведение Всемирных летних студенческих игр и празднование 300-летия Екатеринбурга позволит в дальнейшем развивать в том числе сферу гостеприимства: туристический бизнес, гостиницы, кофейни, рестораны.

«На сегодняшний день мы строим 41 объект, из них 31 спортивное сооружение. Все они в дальнейшем будут активно использоваться», — рассказал А. Корюков.

Также А. Корюков уточнил, что дальнейшее использование объектов, необходимых для проведения крупных международных событий, активно обсуждается и планируется заранее. В качестве примера он привел стадион «Екатеринбург Арена», который после реконструкции к ЧМ-2018 вошел в 100 самых интересных проектов мирового уровня, и на сегодняшний день там функционируют три спортивные площадки.

Всемирные студенческие игры пройдут в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа подразумевает проведение состязаний по 18 видам спорта, в ходе которых будет разыграно 246 комплектов медалей.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
03.03.2021 Число гостиничных объектов в Екатеринбурге увеличится до 129 к 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2021. К 2023 году количество гостиничных объектов в уральской столице будет увеличено со 125 ...

18.12.2020 Екатеринбург сохранил право на проведение Всемирных студенческих игр в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2020. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне утвердил список санкций Всемирного ...

13.01.2020 Универсиаду в Екатеринбурге переименуют во Всемирные университетские игры

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2020. Международная федерация студенческого спорта (FISU) приняла решение изменить бренд, под ...

25.10.2019 Глава Екатеринбурга Александр Высокинский вошел в состав регионального оргкомитета Универсиады-2023

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский вошел в состав регионального организационного ...

03.10.2019 В Екатеринбурге продолжается подготовка к Универсиаде-2023

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2019. В среду, 23 октября 2019 года, первый заместитель главы Екатеринбурга Александр ...

Популярные новости
15.02.2021Глава администрации Чкаловского района Екатеринбурга Вячеслав Мишарин отправлен в отставку02.03.2021Нижнетагильский центр имени Тетюхина остался без господдержки на 2021 год12.02.2021Курс на реновацию12.02.2021Беспарковочный эксперимент04.03.2021ГИБДД Свердловской области призвала водителей отказаться от поездок из-за непогоды
Архив новостей
Март 2021 (265)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18