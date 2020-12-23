Правительство РФ не рассматривало предложение ЦБ о продлении льготной ипотеки в 24 российских регионах

УрБК, Москва, 11.03.2021. Правительство РФ пока не рассматривало предложение ЦБ о продлении льготной ипотеки в 24 российских регионах. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя кабинета министров Марат Хуснуллин.



«Регионы, озвученные главой Банка России, на площадке правительства не рассматривались», — заявил М. Хуснуллин.



Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью «Известиям» перечислила 24 субъекта РФ, в которых предполагается продлить программу выдачи ипотечных кредитов под 6,5%.



По ее словам, это Башкортостан, Удмуртия, Мордовия, Алтай, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Ставропольский край, Новосибирская, Ростовская, Челябинская, Ярославская, Саратовская, Волгоградская, Тверская, Ульяновская, Кировская, Ивановская, Оренбургская, Омская, Псковская, Астраханская, Томская, Курганская области.



Напомним, что программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% стартовала по поручению президента РФ Владимира Путина. Она заработала в апреле прошлого года и должна завершиться 1 июля 2021 года.