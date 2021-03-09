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Реновация в Екатеринбурге начнется с микрорайонов Уралмаш, Эльмаш и Вторчермет

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2021. Реновация в Екатеринбурге начнется с микрорайонов Уралмаш, Эльмаш и Вторчермет. Об этом в ходе круглого стола рассказал заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Максим Пучков.

«В Екатеринбурге реновация начнется с территорий, где много ветхого жилья и деревянных бараков. В первую очередь речь идет о районах Уралмаш, Вторчермет, Эльмаш», — заявил М. Пучков.

По его словам, первые площадки для реновации в Екатеринбурге назовут к 1 апреля.

Ранее стало известно, что комитет по строительству и развитию инфраструктуры Заксобрания Свердловской области рекомендовал региональному парламенту принять проект закона о комплексном развитии территорий (КРТ).

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