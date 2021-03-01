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Наибольший рост безработицы в Свердловской области в 2020 году зафиксирован в сфере торговли

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2021. Примерно каждый четвертый житель Свердловской области, вставший на биржу труда в 2020 году, работал в сфере торговли. Об этом 11 марта 2021 года на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил директор департамента по труду и занятости населения Дмитрий Антонов.

По данным ведомства, за 2020 год в отрасли торговли и ремонта автомобилей среднесписочная численность работников сократилась на 14 тыс. 855 человек. На втором месте — обрабатывающее производство, в котором задействован малый и средний бизнес. В этой сфере численность работников в 2020 году сократилась на 5 тыс. 629 человек. В гостиничном бизнесе и общепите численность работников уменьшилась на 4 тыс. 371 человека. Еще на 3 тыс. 022 сократилось количество сотрудников в сфере по операциям с движимым имуществом.

«В отличие от кризиса 2008 года, мы не видели массовых увольнений с предприятий. Крупный бизнес в этом плане держится», — отметил Д. Антонов.

Также он отметил еще одну тенденцию: если до начала кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, разрыв между официально зарегистрированным количеством безработных и гражданами, не оформившими свой статус, составлял 40 тыс. человек, то к концу 2020 года эта разница сократилась практически до ноля. Как полагает Д. Антонов, это произошло из-за сокращения «теневых» работников, которые на фоне кризиса вынуждены были обратиться в службы занятости.

В целом число безработных в 2020 году выросло с 22,3 тыс. (по состоянию на январь) до 114,2 тыс. человек (по состоянию на декабрь).

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