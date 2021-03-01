Наибольший рост безработицы в Свердловской области в 2020 году зафиксирован в сфере торговли

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2021. Примерно каждый четвертый житель Свердловской области, вставший на биржу труда в 2020 году, работал в сфере торговли. Об этом 11 марта 2021 года на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил директор департамента по труду и занятости населения Дмитрий Антонов.
По данным ведомства, за 2020 год в отрасли торговли и ремонта автомобилей среднесписочная численность работников сократилась на 14 тыс. 855 человек. На втором месте — обрабатывающее производство, в котором задействован малый и средний бизнес. В этой сфере численность работников в 2020 году сократилась на 5 тыс. 629 человек. В гостиничном бизнесе и общепите численность работников уменьшилась на 4 тыс. 371 человека. Еще на 3 тыс. 022 сократилось количество сотрудников в сфере по операциям с движимым имуществом.
«В отличие от кризиса 2008 года, мы не видели массовых увольнений с предприятий. Крупный бизнес в этом плане держится», — отметил Д. Антонов.
Также он отметил еще одну тенденцию: если до начала кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, разрыв между официально зарегистрированным количеством безработных и гражданами, не оформившими свой статус, составлял 40 тыс. человек, то к концу 2020 года эта разница сократилась практически до ноля. Как полагает Д. Антонов, это произошло из-за сокращения «теневых» работников, которые на фоне кризиса вынуждены были обратиться в службы занятости.
В целом число безработных в 2020 году выросло с 22,3 тыс. (по состоянию на январь) до 114,2 тыс. человек (по состоянию на декабрь).
УрБК, Екатеринбург, 01.03.2021. В Свердловской области число работников в организациях по операциям с недвижимым ...28.01.2021 Среднесписочная численность сотрудников финансовых и страховых компаний на Среднем Урале сократилась на 8,3%
УрБК, Екатеринбург, 28.01.2021. В ноябре 2020 года среднесписочная численность сотрудников в сфере «деятельность ...22.12.2020 Среднесписочная численность сотрудников строительных предприятий на Среднем Урале сократилась на 8%
УрБК, Екатеринбург, 22.12.2020. В октябре 2020 года среднесписочная численность сотрудников в сфере «строительство» в ...20.11.2020 Среднесписочная численность сотрудников финансовых и страховых компаний на Среднем Урале сократилась на 8,4%
УрБК, Екатеринбург, 20.11.2020. В сентябре 2020 года среднесписочная численность сотрудников в сфере «деятельность ...04.10.2010 Департамент государственной службы занятости населения Свердловской области: Численность безработных в регионе движется к докризисному уровню
УрБК, Екатеринбург, 04.10.2010. Численность официально зарегистрированных безработных в Свердловской области составляет ...