В Свердловской области выявлено 159 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 159 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 11 марта 2021 года региональный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 79 тыс. 506 человек.



Также за сутки в области зарегистрировано 10 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 2 тыс. 497. За сутки из больниц выписаны 170 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 72 тыс. 599 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 9 тыс. 270 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 4 млн 360 тыс. 823 человека. За сутки зарегистрировано 459 летальных случаев (всего 90 тыс. 734), выздоровели 14 тыс. 006 человек (всего 3 млн 959 тыс. 533).