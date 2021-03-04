УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:10

В Свердловской области выявлено 159 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 159 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 11 марта 2021 года региональный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 79 тыс. 506 человек.

Также за сутки в области зарегистрировано 10 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 2 тыс. 497. За сутки из больниц выписаны 170 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 72 тыс. 599 человек.

В России за минувшие сутки было выявлено 9 тыс. 270 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 4 млн 360 тыс. 823 человека. За сутки зарегистрировано 459 летальных случаев (всего 90 тыс. 734), выздоровели 14 тыс. 006 человек (всего 3 млн 959 тыс. 533).

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
04.03.2021 В Свердловской области выявлено 165 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 04.03.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 165 новых случаев заражения ...

18.02.2021 В Свердловской области выявлено 218 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 218 новых случаев заражения ...

09.02.2021 В Свердловской области выявлено 289 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 289 новых случаев заражения ...

28.01.2021 В Свердловской области выявлено 369 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 28.01.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 369 новых случаев заражения ...

22.01.2021 В Свердловской области выявлено 385 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 385 новых случаев заражения ...

Популярные новости
15.02.2021Глава администрации Чкаловского района Екатеринбурга Вячеслав Мишарин отправлен в отставку02.03.2021Нижнетагильский центр имени Тетюхина остался без господдержки на 2021 год12.02.2021Курс на реновацию12.02.2021Беспарковочный эксперимент04.03.2021ГИБДД Свердловской области призвала водителей отказаться от поездок из-за непогоды
Архив новостей
Март 2021 (265)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18