В Екатеринбурге препятствующий уборке снега транспорт эвакуируют с улицы Мичурина

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2021. Сегодня, 11 марта, коммунальные службы Екатеринбурга проведут масштабный вывоз снежных масс с улицы Мичурина.



Как сообщает пресс-служба администрации города, в связи с этим водителей просят не парковать личный транспорт вдоль обочин дорог, а также в «парковочных карманах» на время уборки снега с магистралей города.



Днем 11 марта уборка улиц будет проходить по территории Верх-Исетского района уральской столицы. В Железнодорожном, Чкаловском и Ленинском районах звенья снегоуборочной техники выйдут во второй половине дня.



Коммунальщики совместно с экипажами ГИБДД в очередной раз выйдут на очистку мегаполиса «зеленой волной»: уборочная техника в сопровождении машин автоинспекции, двигающихся в арьергарде колонны, встает «клином» и в режиме разрешающего сигнала светофоров на всем протяжении уборки чистит магистрали города. Такой режим ускоряет время уборочных работ и неоднократно доказывал свою эффективность.



Отмечается, что в процессе уборочных работ будут установлены временные дорожные знаки «Стоянка запрещена», совмещенные с табличкой «Работает эвакуатор» и указанием диапазона времени их действия. Припаркованные на обочинах и мешающие службам благоустройства в уборке городской территории транспортные средства будут эвакуированы.