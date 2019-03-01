Челябинское УФАС проверит СПАО «Ингосстрах» на предмет недобросовестной конкуренции

УрБК, Челябинск, 11.03.2021. Управление ФАС по Челябинской области начало проверку страховой компании СПАО «Ингосстрах» на предмет недобросовестной конкуренции.



Как сообщает пресс-служба ведомства, жалобу на организацию подало ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ». Согласно заявлению, на входных группах офисов компании в Троицке появились объявления с приглашением клиентов в СПАО «Ингосстрах».



«В заявлении указано, что размещались следующие сведения: «Оформить полис ОСАГО АСКО-СТРАХОВАНИЕ» в праздничные дни можно в соседнем офисе». Кроме того, на крыльце офиса СПАО «Ингосстрах» распространялась информация: «Заключение договоров ОСАГО АСКО-СТРАХОВАНИЕ без очередей, без перерыва, без выходных». ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» также сообщает, что у него отсутствуют договорные отношения со СПАО «Ингосстрах». При этом распространенная СПАО «Ингосстрах» информация может ввести в заблуждение потребителей страховых услуг», — говорится в сообщении.



Отмечается, что изначально заявление поступило в прокуратуру.