В банки поступило свыше 750 заявок на кредиты под 3% в рамках программы «ФОТ 3.0»

УрБК, Москва, 11.03.2021. В рамках начавшейся 9 марта новой программы льготных кредитов «ФОТ 3.0» в банки поступило более 750 заявок на общую сумму 1,3 млрд руб. на кредиты под 3%. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.



Напомним, новую программу льготного кредитования бизнеса 1 марта утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.



«Правительство продолжит оказывать помощь бизнесу из наиболее пострадавших отраслей. Одной из мер такой поддержки станет новая льготная кредитная программа «ФОТ 3.0», на которую будет направлено порядка 7,7 миллиарда рублей», — говорилось в сообщении.



Как отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников, новой программой могут воспользоваться участники предыдущей кредитной программы «ФОТ.2.0» из невосстановившихся отраслей — сферы общественного питания, культуры, спорта, развлечений, организации мероприятий и туризма.



«Кредиты будут выдаваться под 3% сроком на один год (6% берет на себя государство). В первые 6 месяцев заемщик ничего не платит, в течение следующих 6 месяцев кредит и проценты надо гасить равными долями ежемесячно. Как и раньше, 75% от суммы основного долга по кредиту и процентам для банков покрываются государственными гарантиями через ВЭБ.РФ», — говорится в сообщении.