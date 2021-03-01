В банки поступило свыше 750 заявок на кредиты под 3% в рамках программы «ФОТ 3.0»

УрБК, Москва, 11.03.2021. В рамках начавшейся 9 марта новой программы льготных кредитов «ФОТ 3.0» в банки поступило более 750 заявок на общую сумму 1,3 млрд руб. на кредиты под 3%. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.
Напомним, новую программу льготного кредитования бизнеса 1 марта утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
«Правительство продолжит оказывать помощь бизнесу из наиболее пострадавших отраслей. Одной из мер такой поддержки станет новая льготная кредитная программа «ФОТ 3.0», на которую будет направлено порядка 7,7 миллиарда рублей», — говорилось в сообщении.
Как отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников, новой программой могут воспользоваться участники предыдущей кредитной программы «ФОТ.2.0» из невосстановившихся отраслей — сферы общественного питания, культуры, спорта, развлечений, организации мероприятий и туризма.
«Кредиты будут выдаваться под 3% сроком на один год (6% берет на себя государство). В первые 6 месяцев заемщик ничего не платит, в течение следующих 6 месяцев кредит и проценты надо гасить равными долями ежемесячно. Как и раньше, 75% от суммы основного долга по кредиту и процентам для банков покрываются государственными гарантиями через ВЭБ.РФ», — говорится в сообщении.
УрБК, Москва, 01.03.2021. Глава кабинета министров РФ Михаил Мишустин утвердил новую льготную кредитную программу на ...25.02.2021 Российские власти выделят на новую программу льготного кредитования бизнеса 7,8 млрд рублей
УрБК, Москва, 25.02.2021. Российские власти планируют в 2020 году выделить на новую программу льготного кредитования ...24.02.2021 Президент РФ Владимир Путин одобрил запуск новой программы льготного кредитования бизнеса под 3%
УрБК, Москва, 24.02.2021. Президент РФ Владимир Путин одобрил запуск новой программы льготного кредитования бизнеса под ...07.07.2020 Челябинские предприниматели направили в банки более 3,5 тыс. заявок на выдачу кредитов под 2%
УрБК, Челябинск, 07.07.2020. Южноуральские предприниматели направили в банки более 3,5 тыс. обращений на выдачу ...12.05.2020 Президент РФ Владимир Путин объявил о запуске кредитной программы поддержки занятости
УрБК, Москва, 12.05.2020. Президент РФ Владимир Путин объявил о запуске с 1 июня новой кредитной программы поддержки ...