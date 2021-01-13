Синоптики ожидают начало паводка в Свердловской области с 18 апреля 2021 года

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2021. Весеннее половодье в Свердловской области начнется предположительно с 18 апреля 2021 года. Об этом заявил начальник Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Роговский.



Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, в то же время он отметил, что чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением паводка, не прогнозируется. И. Роговский добавил, что к концу марта 2021 года специалисты уточнят прогноз по началу половодья.



В целом гидрографическая сеть Свердловской области включает 18 тыс. 414 рек общей протяженностью более 68 тыс. километров. В области определены 14 районов, которые наиболее подвержены паводкам.