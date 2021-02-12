ЦБ: Ограничительные меры ускоряют рост инфляции в России

УрБК, Москва, 11.03.2021. Противоэпидемические ограничения в мире и в РФ ускоряют рост инфляции. Об этом говорится в исследовании Банка России «О чем говорят тренды».
«Сдерживающее влияние агрегированного спроса на цены уменьшается, а в отдельных отраслях экономики влияние спроса стало проинфляционным. При этом сохраняются противоэпидемические ограничения в мире и в России. Они приводят в том числе к росту логистических затрат и издержек в целом, оказывая повышательное давление на цены во многих странах. В совокупности действие этих факторов, а также ряда разовых факторов в настоящее время поддерживает темпы роста потребительских цен в России на повышенном уровне и могут задержать возврат инфляции к 4,0% до 2022 года», — говорится в исследовании.
Аналитики ЦБ также отмечают, что экономическая активность в РФ в январе-феврале 2021 года выросла (с поправкой на сезонность) за счет активного восстановления в экспортных отраслях и отраслях промежуточного потребления.
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