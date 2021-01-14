В суд передано уголовное дело о финансовых махинациях при реконструкции аэропорта в Челябинске

УрБК, Челябинск, 11.03.2021. Уральская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего директора ООО «РТС-Сервис», обвиняемого в покушении на коммерческий подкуп. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.



По версии следствия, в октябре 2019 года обвиняемый при заключении договора поставки оборудования для реконструкции аэропорта Баландино в Челябинске завысил его стоимость более чем на 2,4 млн руб. Эту сумму он рассчитывал получить в виде незаконного денежного вознаграждения.



«Преступление не доведено до конца по независящим от обвиняемого причинам, поскольку было пресечено сотрудниками транспортной полиции. На имущество обвиняемого наложен арест», — говорится в сообщении.



Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Советский районный суд Челябинска.