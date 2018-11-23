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Счетная палата сообщила об отсутствии средств для пополнения ФНБ в 2021 году

УрБК, Москва, 11.03.2021. Фонд национального благосостояния (ФНБ) России в 2021 году не будет пополняться. Об этом сообщили аудиторы Счетной палаты.

«В 2021 году пополнения Фонда национального благосостояния (ФНБ) не ожидается из-за возникших в 2020 году недополученных нефтегазовых доходов», — говорится в сообщении.

На 1 февраля 2021 года объем средств ФНБ составляет 13 трлн 649 млрд руб.

Отметим, что ФНБ представляет собой «подушку безопасности», которая позволяет государству компенсировать потерю нефтегазовых доходов в случае резкого падения цены на нефть и исполнить все принятые на себя социальные обязательства.

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