Счетная палата сообщила об отсутствии средств для пополнения ФНБ в 2021 году

УрБК, Москва, 11.03.2021. Фонд национального благосостояния (ФНБ) России в 2021 году не будет пополняться. Об этом сообщили аудиторы Счетной палаты.



«В 2021 году пополнения Фонда национального благосостояния (ФНБ) не ожидается из-за возникших в 2020 году недополученных нефтегазовых доходов», — говорится в сообщении.



На 1 февраля 2021 года объем средств ФНБ составляет 13 трлн 649 млрд руб.



Отметим, что ФНБ представляет собой «подушку безопасности», которая позволяет государству компенсировать потерю нефтегазовых доходов в случае резкого падения цены на нефть и исполнить все принятые на себя социальные обязательства.