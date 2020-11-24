ММК стал одним из организаторов форума промышленных инноваторов

УрБК, Магнитогорск, 11.03.2021. Сегодня, 11 марта, на площадке санатория «Юбилейный» ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) начинает работу Первый форум промышленных инноваторов «Инновации и организационная трансформация в промышленных компаниях».



Как сообщает Управление информации и общественных связей комбината, двухдневное мероприятие организовано Ассоциацией «Индустриальные инновации» совместно с ПАО «ММК» и Клубом IT & Digital директоров «я-ИТ-ы». Цель форума — дать возможность промышленным компаниям обменяться опытом и лучшими практиками в области инноваций и организационной трансформации.



«В программе форума — пленарные сессии, панельные дискуссии по промышленным инновациям, а также знакомство с инновационной системой ММК, в частности, с реализуемой стратегией цифровизации ПАО «ММК» и опытом применения в компании программных роботов RPA. Также программа мероприятия предусматривает посещение промплощадки Магнитогорского металлургического комбината», — говорится в сообщении.



Отмечается, что в числе участников форума — руководители и специалисты в области инновационного развития, цифровой трансформации, R&D, представляющие ведущие промышленные корпорации России: Газпром нефть, ММК, Северсталь, НЛМК, Норильский никель, ЧТПЗ, МТС, Группу «Илим» и др. Участники мероприятия поделятся опытом и мнениями на тему внедрения инноваций и продуктового подхода на промышленных предприятиях, гибких методов управления инновационными проектами, прорывных технологий Индустрии 4.0 и их влияния на оргструктуру и культуру промышленных компаний.