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Доля просроченных потребительских кредитов в РФ выросла за год до 23,5%

УрБК, Москва, 11.03.2021. В России доля просроченных более чем на 90 дней потребительских кредитов на конец января 2021 года составила 23,5% против 17,8% на конец января 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Просрочка в сегменте потребительского кредитования выросла больше, чем в остальных.

За отчетный период доля просроченных ссуд в общем количестве микрозаймов выросла на 3,9 п. п., до 26,9%, по кредитным картам — на 0,3 п. п., до 7,3%. В обеспеченном кредитовании просрочка по автокредитам выросла на 1,6 п. п., до 7,2%, по ипотеке, напротив, снизилась на 0,1 п. п., до 1,3%

Относительно невысокие доли просрочки обусловлены, прежде всего, реструктуризацией банками «проблемных» кредитов, уточняют в НБКИ.

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