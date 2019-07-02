Доля просроченных потребительских кредитов в РФ выросла за год до 23,5%

УрБК, Москва, 02.07.2019. В России доля потребительских кредитов с просрочкой от 90 дней за январь-май выросла на 0,2 ...

Доля просроченных потребительских кредитов в РФ с начала года выросла до 19,5%

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2018. Доля просроченных потребительских кредитов сроком более 30 дней в Свердловской области ...

Доля просроченных потребительских кредитов в Свердловской области составила 20,6% от всего рынка

НБКИ: За два месяца 2017 года уровень просрочки по ипотеке в Свердловской области вырос на 0,2%

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2017. По итогам двух первых месяцев 2017 года уровень просроченной задолженности по ипотеке в ...