Суд в Екатеринбурге взыскал с «Ингосстраха» более 600 тыс. рублей за отказ в выплате всей суммы страхового возмещения

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2021. Свердловский областной суд обязал СПАО «Ингосстрах» выплатить автовладелице из Екатеринбурга недостающую сумму в размере почти 300 тыс. руб. за ремонт автомобиля, а также оштрафовал компанию на сумму более 200 тыс. руб.
Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, в феврале 2019 году жительница Екатеринбурга заключила договор со СПАО «Ингосстрах», застраховав свой автомобиль Infinity QX60 на сумму 1 млн 600 тыс. руб., и уже в июне того же года обратилась с заявлением о выплате страхового возмещения после ДТП.
Автомобиль был отправлен в ремонт, но вскоре в СПАО «Ингосстрах» отказались от ремонта автомобиля по неизвестным причинам.
Сотрудники страховой компании сообщили владелице автомобиля, что форма страхового возмещения изменена на денежную выплату из-за полной гибели транспортного средства, и выплатили ей страховое возмещение в размере 770 тыс. 367 руб.
Стоимость ремонта иномарки составила 1 млн 078 тыс. 530 руб., недостающую сумму средств СПАО «Ингосстрах» выплачивать отказалось.
Жительница Екатеринбурга обратилась в суд, где просила взыскать со страховой компании в счет страхового возмещения 293 тыс.162 руб., возместить расходы на сопутствующие услуги — оплату услуг эвакуатора, неустойку за нарушение сроков выплаты страхового возмещения, а также компенсацию морального вреда.
Решением Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга требования истца были удовлетворены частично. При этом на страховую компанию не была возложена обязанность возместить недостающую часть средств, потраченную истцом на ремонт автомобиля.
Истец обжаловала решение в Свердловском областном суде.
«Свердловский областной суд изменил решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга, постановив взыскать с СПАО «Ингосстрах» страховое возмещение в сумме 293 тыс. 162 руб., неустойку — 94 тыс. 117 руб., штраф — 205 тыс. 139 руб. В остальной части решение суда первой инстанции оставлено без изменений», — сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда.
Всего согласно решениям судов обеих инстанций со СПАО «Ингосстрах» было взыскано более 600 тыс. руб. за разбитый автомобиль, уточняют в Свердловском облсуде.
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