В Челябинской области число выявленных коррупционных преступлений за год выросло на 8,4%

УрБК, Челябинск, 11.03.2021. В 2020 году правоохранительные органы Челябинской области выявили 812 преступлений коррупционной направленности, что на 8,4% больше по сравнению с предыдущим годом.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, в общем числе выявленных коррупционных преступлений факты взяточничества составили 47%, или 386 преступлений.



При этом выявлено 147 лиц, совершивших преступления, связанные со взяточничеством. Из 51 лица, привлеченного к уголовной ответственности по статье 290 УК РФ, 17 лиц являются сотрудниками правоохранительных органов.



Помимо этого, общая сумма взяток по выявленным преступлениям составила более 22,8 млн руб.



Отмечается, что ущерб от коррупционных преступлений в 2020 году составил свыше 381 млн руб.