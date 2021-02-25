Жителя Серова будут судить за хранение с целью сбыта немаркированной табачной продукции на сумму более 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2021. Полиция в Серове направила в суд дело о хранении с целью сбыта немаркированной табачной продукции на сумму свыше 2 млн руб. По версии правоохранителей, мужчина приобретал немаркированную продукцию через интернет и продавал по договоренности жителям города.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области, сотрудники ОВД Серова выявили преступление в сентябре 2020 года. Мужчину задержали в ходе спецоперации на 347 км автодороги «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов» при сбыте немаркированной продукции. Вместе с нелегальным товаром его доставили в отдел полиции.
«В ходе следствия полицией установлено, что мужчина 1981 года рождения, работающий водителем, с декабря 2019 года приобретал немаркированную продукцию через сеть Интернет, перевозил ее на легковом автомобиле и продавал по договоренности жителям города. В ходе проведения оперативных мероприятий, осмотров мест хранения нелегальной продукции в частном домовладении и гаражном боксе, а также из автомобиля полицейские изъяли свыше 16 тыс. пачек сигарет разных видов и марок на общую сумму более 2 млн руб.», — сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
Расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками», завершено и направлено в суд, уточняют в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.
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