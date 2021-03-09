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Вчера, 17:59

Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале опустился ниже 4%

По состоянию на 10 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 84 тыс. 549 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 9 марта число безработных составляло 85 тыс. 502 человека. Таким образом, за последние сутки показатель сократился на 953 человека.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 3,99%.

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