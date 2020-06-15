Клиенты СКБ-банка получили доступ к мобильной платежной системе Mir Pay

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2021. Клиенты СКБ-банка получили возможность пользоваться мобильной платежной системой Mir Pay, сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации.



«Клиенты СКБ-банка теперь смогут расплачиваться за приобретенные товары и услуги в платежных терминалах, в которых принимаются бесконтактные карты «Мир», смартфонами на базе ОС Android от версии 6.0 и поддерживающих технологию NFC», — говорится в сообщении.



Чтобы клиент смог пользоваться данной услугой, ему необходимо после установки приложения Mir Pay на смартфон отсканировать свою карту или добавить ее вручную, следуя подсказкам на экране. Для оплаты в магазине следует разблокировать смартфон и поднести его к POS-терминалу. При этом для оплаты на небольшие суммы разблокировать устройство не обязательно, достаточно активировать его экран. Это особенно актуально при оплате в транспорте и других местах, которые предполагают быструю оплату.



«Совершая платежные операции с помощью Mir Pay, клиент может быть уверен в безопасности каждой проведенной транзакции. Встроенная система безопасности обеспечивает надежную защиту данных, а использование специального цифрового кода — токена — вместо настоящего номера карты делает недоступной информацию о карте третьим сторонам, включая точку совершения операции», — сообщили в пресс-служба СКБ-банка.