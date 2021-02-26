«Россети Урал» — «Екатеринбург» начали подготовку объектов к весеннему паводку

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2021. Специалисты «Россети Урал» — «Екатеринбург» начали подготовку электросетевого комплекса к периоду весеннего половодья, сообщает пресс-служба компании.



С целью обеспечения контроля ситуации в «Россети Урал» — «Екатеринбург» функционирует паводковая комиссия, которую возглавил первый заместитель директора — главный инженер компании Евгений Мальцев. Мероприятия включают внеочередные инструктажи и противоаварийные тренировки для персонала, работы по расчистке от снега и наледи кровель зданий и сооружений, переходов воздушных линий через водоемы, а также тщательный контроль энергообъектов, находящихся в зоне повышенного риска. Особое внимание уделяется анализу схем заезда в предполагаемые зоны затопления и готовности к использованию спецтехники и транспортных средств.



В этой связи в «Россети Урал» — «Екатеринбург» призывают жителей региона соблюдать меры предосторожности на время половодья. В случае возникновения подтопления дома или попадания в помещение талых вод, собственникам необходимо обесточить дома или обратиться в соответствующие службы.



«Не следует приближаться к трансформаторным подстанциям и линиям электропередачи (ЛЭП), находящимся в зоне затопления, поскольку из-за размывания грунта возможно появление оползней, смещение опор, провисание или обрыв проводов. Контакт с водой вблизи энергообъектов крайне опасен для жизни», — говорится в сообщении.



О любых повреждениях энергетических объектов в результате паводка нужно незамедлительно сообщать в контакт-центр «Россети Урал» по номеру 8-800-220-0-220, в WhatsApp по мобильному телефону 8-912-2901-220 либо сообщением в официальные аккаунты энергокомпании в социальных сетях.



Отмечается, что «Россети Урал» — «Екатеринбург» взаимодействуют с территориальными органами Росгидромета, подразделениями МЧС и местными органами власти для постоянного мониторинга погодных условий, ожидаемого характера половодья и максимальных уровней подъема воды.