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Таможенные органы РФ в январе-феврале перечислили в федеральный бюджет 772 млрд рублей

УрБК, Москва, 10.03.2021. Таможенные органы РФ в январе-феврале 2021 года перечислили в федеральный бюджет 772 млрд руб. Об этом говорится на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС).

Напомним, что за первые два месяца 2020 года ФТС перечислила в бюджет 722,3 млрд руб. Таким образом, за год показатель увеличился на 6,9%.

В структуре таможенных платежей 67,6% составляют платежи, взимаемые при ввозе товаров. 31,7% — доля платежей, взимаемых при экспорте товаров.

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