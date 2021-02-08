Южный Урал занял 23-е место среди 30 регионов РФ в рейтинге по среднему размеру лимитов кредитных карт

УрБК, Челябинск, 10.03.2021. Средний размер лимита по кредитным картам в Челябинской области в январе 2021 года составил 60 тыс. 408 руб., что на 8,9% больше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года (55 тыс. 480 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
С этим результатом Южный Урал занял 23-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. На первых пяти местах по размеру лимита по кредитным картам в январе 2021 года расположились Москва (98,9 тыс. руб.), Санкт-Петербург (83,9 тыс. руб.), Московская область (81,1 тыс. руб.), Хабаровский край (81,1 тыс. руб.) и Ханты-Мансийский АО (78,6 тыс. руб.).
В целом по стране в январе этого года средний размер лимита по кредитным картам составил 68,2 тыс. руб., что на 6,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (64,2 тыс. руб.)
Как отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, лимиты по кредитным картам позволяют банкам эффективно управлять кредитным риском. При этом, по его словам, в последнее время они достаточно консервативно подходят к выдаче новых карт, ориентируясь, прежде всего, на тех заемщиков, чьи долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг (ПКР) находятся на высоком уровне.
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