В Екатеринбурге коммунальные службы и ГИБДД выйдут в совместные рейды для очистки дорог от снега

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2021. Коммунальные службы Екатеринбурга совместно с экипажами ГИБДД выйдут на очистку мегаполиса «зеленой волной»: колонна из уборочной техники и машин автоинспекции проедет по заданным маршрутам, расчищая снег с автодорог по ходу следования. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Способ расчистки улиц от снега «зеленой волной» значительно ускоряет уборочные работы и неоднократно доказывал свою эффективность. Также службы благоустройства Екатеринбурга продолжают масштабный вывоз снежных масс за пределы города.



Сегодня, 10 марта, такие работы будут вестись на улице Большакова, а также Рассветной, до пересечения с дублером улицы Высоцкого. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



В процессе уборочных работ будут установлены временные дорожные знаки «Стоянка запрещена», совмещенные с табличкой «Работает эвакуатор» и указанием диапазона времени их действия. Припаркованные на обочинах и мешающие службам благоустройства в уборке городской территории транспортные средства подлежат эвакуации при содействии экипажей ГИБДД, уточняет пресс-служба администрации Екатеринбурга.