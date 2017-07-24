Свердловский Госжилнадзор за год выявил 2 тыс. нарушений на объектах жилищного строительства

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2021. Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области в прошлом году выявил около 2 тыс. нарушений законодательства. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге рассказала первый заместитель директора ведомства Лилия Карпухина.
«В 2020 году было проведено 1 тыс. 720 проверок, выявлено около 2 тыс. нарушений (из них 60% — в I квартале). Основная часть нарушений связана с содержанием многоквартирных домов и начислением платежей», — заявила Л. Карпухина.
Она также отметила, что из-за пандемии число проведенных проверок и выявленных нарушений в 2020 году заметно снизилось по сравнению с предыдущим годом.
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