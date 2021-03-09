Официальный курс доллара США снизился на 22 коп., евро — на 21 коп.

УрБК, Москва, 10.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 марта 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 22 коп., до 74,04 руб., курс евро — на 21 коп., до 87,96 руб.