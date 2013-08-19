Единственная зарегистрированная иностранная система переводов MoneyGram уходит из РФ

УрБК, Москва, 10.03.2021. Единственная официально зарегистрированная в РФ иностранная система денежных переводов MoneyGram уходит из страны, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.
В скором времени Банк России аннулирует лицензию компании. После этого самостоятельная работа MoneyGram на рынке будет прекращена. Все переводы в РФ будут осуществляться через пункты выдачи системы «Золотая корона».
MoneyGram International, Inc. — американская финансовая компания, которая зарегистрирована в Далласе. Организация имеет более 350 тыс. точек обслуживания в более чем 200 странах мира и сотрудничает с более 400 ведущими банками со всего мира.
УрБК, Москва, 19.08.2013. Рост рынка денежных переводов за рубеж замедлился. В I полугодии 2013 года физические лица ...22.10.2012 ОАО «СКБ-банк» присоединилось к системе переводов «Золотая корона»
УрБК, Екатеринбург, 22.10.2012. С сегодняшнего дня во всех офисах ОАО «СКБ-банк» можно отправить денежный перевод по ...26.03.2012 ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» и система денежных переводов «Золотая корона» заключили соглашение о партнерстве
УрБК, Екатеринбург, 26.03.2012. ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» расширяет свои возможности на рынке ...09.09.2010 В ООО КБ «Кольцо Урала» начала функционировать новая система денежных переводов
УрБК, Екатеринбург, 09.09.2010. Клиенты ООО «Коммерческий банк «Кольцо Урала» обрели полную «свободу перевода». ...07.05.2009 ОАО «Русь-Банк-Урал» возобновляет обслуживание клиентов по системе «Юнистрим» (UniStream)
УрБК, Екатеринбург, 07.05.2009. С 30 апреля 2009 года в ОАО «Русь-Банк-Урал» возобновлено обслуживание клиентов по ...