Единственная зарегистрированная иностранная система переводов MoneyGram уходит из РФ

УрБК, Москва, 10.03.2021. Единственная официально зарегистрированная в РФ иностранная система денежных переводов MoneyGram уходит из страны, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.



В скором времени Банк России аннулирует лицензию компании. После этого самостоятельная работа MoneyGram на рынке будет прекращена. Все переводы в РФ будут осуществляться через пункты выдачи системы «Золотая корона».



MoneyGram International, Inc. — американская финансовая компания, которая зарегистрирована в Далласе. Организация имеет более 350 тыс. точек обслуживания в более чем 200 странах мира и сотрудничает с более 400 ведущими банками со всего мира.