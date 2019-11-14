Госавтоинспекция Екатеринбурга просит водителей быть внимательнее на дорогах в связи с надвигающимся снегопадом

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2021. В связи с ухудшением погодных условий — обильным выпадением осадков — ГИБДД Екатеринбурга просит водителей быть внимательнее на дорогах, а также соблюдать безопасный скоростной режим.



Как рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, при смене погоды по статистике возрастает число ДТП с материальным ущербом.



«Такие автоаварии, как правило, приводят к образованию транспортных заторов. А причина таких ДТП — невнимательность водителей, их неготовность управлять автомобилем в новых погодных условиях», — сообщают в городской ГИБДД.



В Госавтоинспекции рекомендуют водителям при управлении транспортным средством соблюдать дистанцию и боковой интервал между автомобилями, безопасное расстояние, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге.