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Госавтоинспекция Екатеринбурга просит водителей быть внимательнее на дорогах в связи с надвигающимся снегопадом

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2021. В связи с ухудшением погодных условий — обильным выпадением осадков — ГИБДД Екатеринбурга просит водителей быть внимательнее на дорогах, а также соблюдать безопасный скоростной режим.

Как рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, при смене погоды по статистике возрастает число ДТП с материальным ущербом.

«Такие автоаварии, как правило, приводят к образованию транспортных заторов. А причина таких ДТП — невнимательность водителей, их неготовность управлять автомобилем в новых погодных условиях», — сообщают в городской ГИБДД.

В Госавтоинспекции рекомендуют водителям при управлении транспортным средством соблюдать дистанцию и боковой интервал между автомобилями, безопасное расстояние, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге.

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