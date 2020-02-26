Строительство 33 многоквартирных домов в Свердловской области отстает от графика

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2021. Строительство 33 многоквартирных домов в Свердловской области отстает от графика. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге рассказала первый заместитель директора регионального департамента государственного жилищного и строительного надзора Лилия Карпухина.



«В федеральном реестре проблемных объектов числится 33 многоквартирных жилых дома из Свердловской области. Мы контролируем ситуацию во всех таких объектах», — заявила Лилия Карпухина.



По ее словам, в настоящее время на Среднем Урале работают около 130 девелоперских компаний. Они осуществляют строительство порядка 230 многоквартирных жилых домов.