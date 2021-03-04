В Свердловской области выявлено 150 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 150 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 10 марта 2021 года региональный оперштаб.
Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 79 тыс. 347 человек.
Также за сутки в области зарегистрировано 12 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 2 тыс. 487. За сутки из больниц выписаны 162 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровели 72 тыс. 429 человек.
В России за минувшие сутки было выявлено 9 тыс. 079 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 4 млн 351 тыс. 553 человека. За сутки зарегистрировано 466 летальных случаев (всего 90 тыс. 275), выздоровели 13 тыс. 350 человек (всего 3 млн 945 тыс. 527).
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